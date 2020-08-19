Лжесотруднице пенсионного фонда, напавшей на 85-летнего старика, грозит 12 лет

В Екатеринбурге будут судить женщину, которая, представившись сотрудницей ПФР, проникла в квартиру 85-летнего горожанина и напала на него вдвоем с сообщником.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры, преступление было совершено в ноябре 2019 года. По версии следствия, днем 18 ноября 2019 года на улице Крауля обвиняемая обратилась к 85-летнему пожилому мужчине, представилась сотрудницей ПФР и рассказала о якобы полагающейся ему надбавке к пенсии. Женщину при этом сопровождал неустановленный сообщник. Ничего не заподозрив, пенсионер впустил их в свою квартиру. Затем гостья попросила пенсионера достать все его деньги (19 850 рублей), и солгала, что их срочно нужно обменять на новые денежные знаки.

Сообщник женщины тоже зашел в квартиру и попытался отвлечь пенсионера, пока та пыталась похитить деньги. Но хозяин что-то заподозрил и схватился за сумку сообщника, который проволок старика по полу от прихожей до лестничной площадки, где тот упал и скатился по лестнице до второго этажа. Женщина, чтобы заставить пенсионера выпустить сумку, распылила ему в лицо перцовый баллончик, после чего преступники скрылись.

Обвиняемая свою вину в совершенном преступлении признала в полном объеме. Уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает в качестве наиболее строгого наказания лишение свободы на срок до 12 лет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 19.08.20

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