Сегодня самый холодный день августа. Завтра начнется потепление

Сегодня в Екатеринбурге самый холодный день августа. Температура воздуха сейчас в центре города составляет +9 градусов, максимум, который прогнозируют синоптики на 19 августа, – это +10 ºС. Это на 11,5 градуса ниже дневной августовской нормы (+20,5 градуса).

Впрочем, уже с завтрашнего дня начнется потепление. В четверг ожидается до +13, в пятницу, субботу и воскресенье – около +17…+19 градусов. До субботы включительно будут идти дожди, но с воскресенья выглянет солнце. На следующей неделе столбики термометров могут подняться выше +20 ºС.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 19.08.20

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