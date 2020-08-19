Из-за удаленки в спальных районах возрос интернет-трафик, связисты добавили скорости

Связисты фиксируют заметный рост трафика передачи интернет-данных в спальных районах Екатеринбурга. Это связано с тем, что многие до сих пор работают удаленно и не выезжают в офисы в центре города. Чтобы улучшить качество связи, инженеры «Мегафона» запустили новые базовые станции и расширили емкость сети в Академическом, Солнечном, на Ботанике, Уктусе, Шарташе, Вторчермете и Химмаше.

«В современных реалиях многие жители мегаполиса стали больше времени проводить дома: работать удаленно, смотреть фильмы и заказывать еду, общаться с родными и коллегами. И, конечно, им потребовалось больше интернета на хорошей скорости. Для этого мы точечно улучшили услуги – только с начала лета запустили и модернизировали свыше 60 базовых станций», – рассказал технический директор «Мегафона» на Урале Антон Щербаков.

В Екатеринбурге возможности сети четвертого поколения также были расширены на улицах Белинского (Центр), Викулова и Мельникова (ВИЗ), Шаумяна (Юго-Западный), Решетская (7 Ключей), Космонавтов (Эльмаш).

Кроме того, связь улучшили и в области. В список городов и сел, где 4G стала быстрее и надежнее, попали Арамиль, Асбест, Березовский, Верхняя Тура, Волчанск, Каменск-Уральский, Новая Тура, Нижний Тагил, Первоуральск, Полевской, Ревда, Сухой Лог и Среднеуральск, села и поселки Большое Седельниково, Бобровский, Горный Щит, Дружинино, Зайково, Рефтинский, Шувакиш и другие.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 19.08.20

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