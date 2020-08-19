Во время карантина у остановившихся в Екатеринбурге белых тигров родился детеныш

В конце июля у белых тигров из циркового аттракциона «Мой тотем» родился детеныш.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила сегодня на пресс-конференции директор Екатеринбургского цирка Тамара Бортникова. «Мы уже можем поделиться с вами эксклюзивом. Раньше говорить не могли, но сейчас уже можно. В конце июля в аттракционе «Мой тотем» родился белый тигренок. Это большая радость для всех цирковых. Это вообще очень редкое событие, и здорово, что это случилось в нашем коллективе», – рассказала она.

Шесть белых тигров и их дрессировщики приехали в Екатеринбург из Хабаровска весной и остались тут до конца карантина по коронавирусу. В конце июля дрессировщики разместили на своей странице в инстаграм объявление, что им нужны помощники по уходу за «тигрулями». «Если вы любите животных, готовы ухаживать за ними и хотите отправиться в путешествие по России, то тогда вам к нам», – написали они.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 19.08.20

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