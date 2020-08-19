В Екатеринбурге в печи сожгли почти килограмм наркотиков (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге транспортные полицейские сожгли почти килограмм наркотиков, изъятых у двух осужденных наркоторговцев.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД (Т) России по УрФО, летом 2019 года сотрудники транспортной полиции нашли более 100 закладок, а также изъяли у двух граждан, подозреваемых в наркоторговле, вещества, спрятанные в холодильнике и морозильной камере. Наркоторговцы уже приговорены к 8 годам 6 месяцам отбывания наказания в колонии строгого режима.

Наркотики в качестве вещдоков хранились в полиции до официального вступления приговора в силу. Сегодня в огонь печи отправились в общей сложности 884 грамма наркотиков, большинство из которых – синтетические, а часть – гашиш и марихуана.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 19.08.20

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