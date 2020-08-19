Екатеринбуржец всю ночь удерживал незнакомую ему девушку в ее квартире и грозил поджечь себя

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении безработного 26-летнего мужчины, который по неясным мотивам взял в заложники незнакомую девушку, угрожая ей ножом и пневматическим пистолетом.

Преступление было совершено 8 августа. Поздним вечером у подъезда дома по улице Шарташской обвиняемый увидел 25-летнюю горожанку, приставил к ее горлу нож и заставил вместе с ним зайти в ее же квартиру. Там он удерживал ее всю ночь. По данным областного следственного комитета, какого-либо сексуального надругательства над потерпевшей не было. При этом в квартире мужчина, по неизвестной пока причине, облил себя жидкостью для розжига и угрожал поджечь себя.

Девушку спасли полицейские, которые приехали на вызов утром 9 августа. По данным пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, в дежурную часть ОП №1 поступил сигнал о конфликте в одной из квартир. Когда хозяйка квартиры открыла дверь правоохранителям, за ее спиной стоял похититель. В одной руке он держал кухонный нож, а в другой зажигалку. Полицейские вступили в переговоры с агрессором, которые заняли около получаса. Им удалось уговорить мужчину отпустить свою жертву. Улучив момент, сотрудники полиции обезвредили обвиняемого и надели на него наручники.

По ходатайству следствия задержанный мужчина арестован на два месяца. Ему предъявлено обвинение по ч.2 ст.126 УК РФ «Похищение, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья» и ч.2 ст.139 УК РФ «Незаконное проникновение в жилище, совершенное с угрозой применения насилия». Исходя из обстоятельств преступления обвиняемому назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза, сообщили в областном следственном комитете.

В пресс-службе полицейского главка уточнили, что сейчас решается вопрос о поощрении сотрудников МВД Руслана Шабалина и Владислава Претца за проявленное мастерство при задержании неадекватного гражданина.

Фото предоставлено Валерием Горелых

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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