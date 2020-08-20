Суд обязал мэрию Екатеринбурга защитить парк имени Павлика Морозова

Парк имени Павлика Морозова, который городская дума Екатеринбурга еще в 2009 году внесла в список особо охраняемых природных зон, до сих пор недостаточно защищен юридически.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, границы парка на государственный кадастровый учет не поставлены, документы, содержащие сведения об ограничениях по использованию этой территории, в Росреестр не представлены. В прокуратуре отметили, что отсутствие кадастрового учета границ городского парка может ухудшить экологическую ситуацию в городе. В связи с этим прокуратура обратилась в суд, чтобы обязать власти Екатеринбурга установить и описать границы парка и предоставить все необходимые документы в Росреестр. Суд исковые требования прокурора удовлетворил.

Напомним, на территории особо охраняемых природных территорий запрещена любая деятельность, отрицательно влияющая на их экологическое и санитарное состояние, в том числе строительство и вырубка деревьев.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 20.08.20

Среднеуральских монахинь переводят по другим обителям «в связи с захватом Сергием монастыря». / 20 августа в Свердловской области ожидаются следующие события. / В отношении уральского депутата возбудили уголовное дело в Крыму. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»