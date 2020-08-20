В Екатеринбург привезли драгоценный старинный шлем из Оружейной палаты

В Екатеринбургский музей истории камнерезного и ювелирного искусства привезли из Оружейной палаты Московского кремля уникальный артефакт – драгоценный шлем XVII века, известный как «Шапка Кучумовская».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», шлем станет центральным экспонатом выставки «Направление – восток. Эвакуация сокровищ Московской оружейной палаты в Свердловск», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказала сегодня на пресс-конференции генеральный директор музеев Московского Кремля, заслуженный работник культуры РФ Елена Гагарина.

Елена Юрьевна отметила, что уникальный памятник XVII века, как и другие экспонаты Оружейной палаты, в годы войны сохранился благодаря тому, что был эвакуирован в Свердловск. Легенда связывает шлем с именем сибирского хана Кучума, потомка Чингисхана. Хан Кучум сначала платил дань Москве, но затем отношения испортились, что послужило причиной Сибирского похода казачьего атамана Ермака Тимофеевича. После этой войны Сибирь вошла в состав Московского царства.

Выставка «Направление – Восток» занимает в общей сложности пять залов музея. Она будет работать с 21 августа до 23 ноября. Цена билета – 300 рублей.

Екатеринбург, Москва, Евгения Вирачева

Екатеринбург, Москва. Другие новости 20.08.20

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