Бывший директор благотворительного фонда Шипулина обвиняется в мошенничестве

Бывший директор благотворительного фонда Антона Шипулина Виктория Щелкова подозревается в мошенничестве. Против нее возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. Об этом сама Виктория рассказала на своей странице в фейсбуке, намекая на давление со стороны известного биатлониста, занимающего сейчас пост депутата Госдумы.

«Фонд, который я развивала 5 лет, увеличив его финансовые показатели в 100 раз, возглавляемый представителем правящей партии, обвиняет меня в мошенничестве по 159 статье Уголовного кодекса. Люди, которые получили работу, признание, возможность реализовать себя, развитие, сегодня ненавидят меня так, как будто я забрала жизни их близких. Все это время я молчала. О давлении, угрозах, и о том, что там происходило и происходит на самом деле. Потому что нам всем очень часто кажется, что власть имущие люди, представители действующей политической силы, беспринципно упиваются собственным могуществом, получая удовольствие от страданий и несчастий быдла, овец и стада, за которые нас принято считать. Моя единственная защита и поддержка сегодня – это каждый из вас», – написала Виктория Щелкова.

Антон Шипулин отреагировал на это публичное заявление. Он подтвердил обвинения в адрес бывшей сотрудницы фонда. «Со своей стороны надеюсь, что расследование будет максимально объективным, уголовное дело послужит уроком всем, кто пытается наживаться на благотворительных фондах. В ситуации, из-за которой мы были вынуждены обратиться в правоохранительные органы, главными пострадавшими стали дети, ради которых я и создавал фонд. Уверен, справедливость восторжествует, виновные понесут заслуженное наказание, а средства, украденные у детей, обязательно вернутся обратно в фонд. Очень надеюсь, эта ситуация не отразится на отношении жертвователей к моему фонду», – прокомментировал Шипулин в Instagram.

О конфликте подробно рассказала нынешний руководитель фонда Ксения Шакирова. По ее словам, уголовное дело было возбуждено четыре месяца назад. «Еще в апреле 2018 года Виктория Щелкова во время одного из мероприятий фонда заявила, что хочет уволиться. Антон Владимирович (Шипулин, – прим. ред.) согласился, но попросил Викторию подыскать себе замену, подготовить все для передачи новому человеку. Процесс поиска нового директора затянулся, было очевидно: Виктория погорячилась и увольняться так стремительно не собиралась. Летом 2018 года фонд собирал средства для реабилитации детей с онкологическими заболеваниями. Тогда в рамках заявки фонду было необходимо собрать 100 тысяч рублей, но фонду пожертвовали значительно больше – около 500 тысяч рублей. Антон Владимирович поручил потратить все собранные средства на реабилитацию детей. Однако Виктория этого не сделала. Этот шаг естественно вызвал подозрения. Уже осенью 2018 года вопрос с увольнением Виктории был вновь поднят. По решению Антона Владимировича в фонде был проведен аудит. По результатам аудита выяснилось, что руководитель фонда Виктория Щелкова на протяжении нескольких лет расходовала средства фонда не по назначению. Когда эти обстоятельства стали известны учредителям фонда Антона Шипулина, Антон Владимирович предложил Виктории добровольно вернуть в фонд потраченные ею средства. От этого предложения Виктория отказалась, в связи с этим Антон Владимирович инициировал подачу заявления в правоохранительные органы. Фонд надеется на объективное расследование этого уголовного дела», – написала Ксения Шакирова в инстаграме.

Также она добавила: «Будьте осторожны, сотрудничая с Викторией. Она по-прежнему собирает средства. Вот только уже не на детей, а на себя лично».

Виктория Щелкова в своем посте действительно просит финансовой помощи у своих подписчиков. По ее словам, она уже потратила 260 тысяч рублей на защиту в уголовном деле. Также она попросила знакомых составить личные и профессиональные характеристики о ней, так как эти документы могут пригодиться в суде.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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