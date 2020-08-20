На таможне задержали старинный самовар, набитый ценностями из разграбленного святилища кочевых татар (ФОТО)

Кольцовские таможенники пресекли попытку переслать в Китай старинный русский самовар, который был набит оружием, украшениями и ритуальными предметами из разграбленного святилища кочевых татар XIII-XIV веков. Это первый случай, когда контрабандой из Екатеринбурга пытались вывезти такие редкие культурные ценности.

Как сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления, самовар попытался выслать в Китай житель Екатеринбурга. Внутри были не только сокровища татар, но еще бинокль времен Великой Отечественной войны, старинные китайские монеты. Как пояснили на таможне, для нашего региона случаи контрабанды культурных реликвий – в принципе редкость.

«Иногда случаются посылки с вложениями XIX века: это киотные кресты, старинные русские самовары, монеты. Попытка пересылки целой коллекции предметов XIII-XIV веков случилась в нашей практике впервые», – прокомментировал главный государственный таможенный инспектор таможенного поста аэропорта Кольцово (почтовый) Михаил Прошутин.

Эксперты министерства культуры уже оценили реликвии, которые были в самоваре. Предположительно, это наконечники багра, рыболовные крючок и стрела, бронебойные наконечники стрел, кольца, подвески, колокольчики, которые были обнаружены «черными археологами» в районе лесостепи-степи Зауралья и Западной Сибири. Состав находок свидетельствует о разграблении языческого святилища кочевых татар XIII-XIV веков (татары в то время еще не приняли ислам). В течение столетий вещи с различными просьбами посвящались различным духам – войны, победы, солнцу и так далее.

«Коллекция представляет несомненную историческую ценность. История зауральских кочевых татар – белое пятно в истории Урала. Материалы данной коллекции существенно дополняют этот пробел», – пояснила эксперт Министерства культуры РФ по культурным ценностям Валентина Викторова.

Оценить коллекцию почти невозможно. Многие предметы найдены впервые. По мнению эксперта, стоимость всех вложений запрещенной посылки превышает полмиллиона рублей.

«В действиях лица усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда культурных ценностей в крупном размере», ответственность за которое предусмотрена от 3 до 7 лет лишения свободы», – сообщили в пресс-службе таможни.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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