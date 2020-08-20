Вакцину от коронавируса могут испытать на студентах-медиках

Вакцину от коронавируса, которую разработали в Центре имени Гамалеи и которую запустят в массовое производство для прививочной кампании в России, могут протестировать и на студентах УГМУ. Об этом рассказала ректор вуза Ольга Ковтун. «Вакцина называется GamCovidVac. Уже прошли клинические испытания, будут еще многотысячные исследования, третья фаза», – сказала она.

По ее словам, медицинское сообщество Свердловской области уже предложило свои услуги по проведению исследования. «Как только пойдет набор добровольцев, наши студенты готовы к этому будут. Специальный срез мнений мы не проводили, но у нас нет никогда дефицита в этом. Пока обращений в адрес Свердловской области не было», – сказала Ольга Ковтун «Новому Дню».

По ее словам, скорее всего, выпускать вакцину будет и свердловский завод «Медсинтез».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 20.08.20

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