Коллективным садам Нижнего Тагила угрожает потоп (ФОТО)

В пригороде Нижнего Тагила из-за проливных дождей повысился уровень воды в реке Тагил в районе коллективных садов «Пищевик» и «Автомобилист».

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе регионального главка МЧС, в результате этого были подтоплены 6 садовых участков и часть дороги в коллективном саду «Пищевик». Сами дома не повреждены. Пострадавших нет.

В то же время в ближайшие дни из-за обещанных синоптиками сильных дождей сохранится угроза дальнейшего подтопления в коллективном саду «Пищевик», а также СНТ «Автомобилист», «Шахтер», «Энергетик», «Металлист», поселка Евстюниха и гаражных кооперативов в пойме реки Тагил. В Нижнем Тагиле из-за угрозы подтопления все городские службы приведены в режим повышенной готовности.

На месте подтопления работает оперативная группа МЧС России (2 единицы техники, 5 человек личного состава). Установлены два временных гидропоста в коллективных садах «Пищевик» и «Автомобилист» для мониторинга уровня воды.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

Нижний Тагил. Другие новости 20.08.20

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