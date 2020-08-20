В Екатеринбурге возобновили приемы в женских консультациях

В Екатеринбурге с сегодняшнего дня возобновились плановые приемы в женских консультациях, сообщили в горздраве. Пациенток ждут по предварительной записи через регистратуры. «В женских консультациях при входе будут распределяться потоки – беременных и пациенток с проблемами гинекологического профиля. Перед приемом пациентам будут измерять температуру тела, они будут обрабатывать руки. В ЖК будет проводиться влажная уборка, проветривание помещений и кварцевание. Для пациенток женских консультаций обязательны ношение масок и соблюдение дистанции», – сказали в пресс-службе горздрава.

Там добавили, что с 24 августа в екатеринбургских больницах возобновятся плановые операции гинекологического профиля. «Последние данные по состоянию заболеваемости в Екатеринбурге новой коронавирусной инфекцией показывают устойчивую тенденцию к снижению. Это позволяет возобновить медицинскую помощь в женских консультациях и гинекологических отделениях стационаров муниципальных больниц. Мы надеемся, что в ближайшее время ситуация позволит вернуться к штатному режиму работы всем медицинским учреждениям», – сказал начальник горздрава Денис Демидов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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