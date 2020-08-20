В Екатеринбурге следователь полиции потеряла наркотики из уголовного дела – ее осудили за халатность

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор бывшему следователю ГУ МВД по Свердловской области, обвиняемой в халатности и утере вещественных доказательств. Причем вещдоками в ее случае были наркотические вещества. Вопреки правилам, сотрудница правоохранительных органов долгое время хранила изъятые наркотики у себя в кабинете, хотя должна была сдать их в специальную камеру хранения.

Из-за потери вещдоков уголовного дела в полиции была проведена служебная проверка, по ее материалам возбуждено уголовное дело. Женщине-следователю были предъявлены обвинения по ч.1 ст.228.2 УК РФ «Нарушение правил хранения наркотических средств, повлекшее их утрату» и ч.1 ст.293 УК РФ «Халатность».

«В ходе предварительного следствия допрошено порядка 60 свидетелей, назначена и проведена трасологическая экспертиза по замку входной двери служебного кабинета следователя, произведен осмотр сейфа. Кроме того, изучена служебная документация, должностные инструкции следователя полиции и документация, регламентирующая порядок хранения вещественных доказательств», – сообщили в пресс-службе областного следственного комитета.

Подсудимая свою вину не признала. Тем не менее Ленинский суд назначил ей наказание – 300 часов обязательных работ. Кроме того, провинившаяся сотрудница была уволена из ГСУ.

«По итогам служебной проверки женщина-следователь была уволена из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а два ее непосредственных руководителя привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, одному из которых объявлено о неполном служебном соответствии, что является самым суровым дисциплинарным наказанием в системе МВД, помимо увольнения», – сообщил пресс-секретарь ГУ МВД региона Валерий Горелых.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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