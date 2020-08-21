МЧС: сильные дожди могут привести к новым подтоплениям

Дожди не покидают Свердловскую область. Сильные осадки могут вызвать подтопления низин, осложнение дорожной обстановки. Об этом сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС.

Спасатели советуют отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов. Владельцам частных домов рекомендуется принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока.

Водителям советуют не пытаться «переплыть» подтопленные участки. «Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного прибывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание», – рекомендует ГУ МЧС.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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