«Уральские авиалинии» объявили трехдневную распродажу билетов со скидкой до 50%

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с сегодняшнего дня начинает распродажу авиабилетов с вылетами вплоть до 25 декабря. Купить билет со скидкой до 50% можно до 23 августа.

В распродаже участвуют популярные направления из Екатеринбурга в Сочи, Краснодар, Минеральные Воды, Анапу, Геленджик, Симферополь и другие. Полный список городов вылета и маршруты можно посмотреть на официальном сайте uralairlines.com, там же можно и приобрести билеты.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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