«Ирония судьбы» по-уральски: нетрезвый свердловчанин случайно уехал в Шадринск

Курьезный случай произошел на железной дороге: в Зауралье машинист грузового поезда обнаружил в задней кабине неизвестного спящего мужчину.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе транспортной полиции, мужчину разбудили, сняли с поезда и отвели в дежурную часть для дачи объяснений. Оказалось, что 18 августа вечером 44-летний свердловчанин выпивал с друзьями. Потом он пришел на железнодорожный вокзал и задремал в зале ожидания. Спустя некоторое время сотрудники полиции объяснили ему, что вокзал – не место для ночлега и попросили покинуть зал ожидания. Мужчина спорить не стал и отправился искать другое место для отдыха. Увидев стоящий грузовой поезд, он решил проверить, не открыта ли задняя кабина машиниста. Удача улыбнулась мужчине, он забрался в кабину и лег спать, не подозревая, что утром поезд отправится в сторону Кургана.

Незваного пассажира машинист поезда обнаружил уже в Зауралье и сделал вынужденную остановку на станции Шадринск. Там сотрудники полиции провели с мужчиной профилактическую беседу и составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 11.17 КоАП РФ «Самовольный проезд в грузовом поезде».

Екатеринбург, Шадринск, Елена Владимирова

Екатеринбург, Шадринск. Другие новости 21.08.20

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