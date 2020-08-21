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Пятница, 21 августа 2020, 10:24 мск

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Водоканал оштрафовали за нарушение коронавирусного эпидрежима

Екатеринбургский МУП «Водоканал» оштрафован на 100 тысяч рублей по решению суда за нарушение эпидрежима, сообщили в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора.

Сотрудники ведомства провели административное расследование на канализационно-насосной станции предприятия по жалобе гражданина и нашли массу нарушений по ч. 2 ст. 6.3. КоАП РФ. В частности оказалось, что дезинфекция проводится некачественно, потому что дезраствор слишком слабый, на предприятии нет запаса масок и защитных средств, отсутствует график уборки помещений, умывальники не оборудованы дозаторами для обработки рук кожными антисептиками.

Екатеринбург, Елена Сычева

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