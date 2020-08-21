В мэрии Екатеринбурга рассказали, куда прячут старые флаги с ратуши (ФОТО)

В преддверии Дня государственного флага России на крыше здания администрации Екатеринбурга сегодня торжественно обновили национальный триколор, а также официальный городской флаг.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заменой флагов занимаются сотрудники МКУ «Управление зданиями администрации Екатеринбурга». Чтобы поднять на флагшток полотнище, обычно требуется два человека.

Пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян рассказала журналистам, что российский флаг на крыше ратуши меняется примерно раз в два месяца. Необходимость замены полотнища оценивается по степени загрязнения, выцветания и повреждения из-за порывов ветра. Российский флаг для административных зданий изготавливается специальными лицензированными организациями. Мэрия Екатеринбурга его закупает по конкурсу. По данным агентства, последнюю закупку флагов мэрия проводила в апреле этого года, потратив 30 тысяч рублей. Всего было заказано восемь флагов, то есть изготовление каждого обошлось в 3,75 тысячи рублей.

«Когда флаг приходит в негодность, он хранится в здании администрации. По мере накопления старых флагов (в год получается шесть штук), их утилизируют. Этим также занимаются специализированные организации. В мусорный бак национальные флаги никто не выбрасывает», – рассказала Виктория Мкртчян.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 21.08.20

Слух дня: «дедушку» заменит Бабушкина?. / Самым богатым вице-мэром Екатеринбурга стал куратор капстроительства. / Свердловская область опустилась на седьмое место по числу новых случаев коронавируса. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»