Слишком высокий шпиц стал предметом долгих судебных тяжб

Свердловский областной суд поставил точку в длительном разбирательстве, причиной которого стала собака, точнее – ее рост.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда, в октябре 2017 года жительница Екатеринбурга за 50 тысяч рублей купила в питомнике «Империя Оксбург» в Санкт-Петербурге двухмесячного щенка кремового окраса породы немецкий цвергшпиц/померанский шпиц. Спустя несколько месяцев покупатель предъявила заводчице претензию: рост щенка в 7 месяцев составил 28 сантиметров в холке (это много даже для взрослой особи), также у щенка оказался генетический дефект «третье веко». А по мнению эксперта, к которому обратилась истица, щенок вообще оказался не померанским шпицем, а представителем какой-то другой породы. Женщина потребовала вернуть деньги, а собаку забрать. Продавец ответила, что на развитие щенка гарантии нет, и в удовлетворении требований отказала.

В апреле 2018 года щенок по кличке «Империя Оксбург И*Ричард» принял участие в монопородной выставке, организованной Российской кинологической Федерацией, но был дисквалифицирован. Собака оказалась недостаточно компактной, у нее имеется залом хвоста, а в окрасе присутствовала черная пигментация. В ветеринарной клинике по итогам осмотра и рентгена у щенка выявили недоразвитие тела хвостового позвонка с проявлением залома со смещением. Эти дефекты носят генетический характер, что исключает участие щенка в выставках.

Хозяйка вновь обратилась к заводчице с претензией о возврате денег, но безуспешно. Тогда она подала иск в Ленинский районный суд Екатеринбурга с требованием расторгнуть договор купли-продажи собаки, вернуть уплаченную сумму – 50 000 рублей, возместить расходы на перевозку щенка из Санкт-Петербурга в Екатеринбург – 6500 руб., на обследование щенка – 2200 рублей, неустойку – 246 500 рублей, компенсацию морального вреда – 50 000 рублей, а также штраф.

В ходе рассмотрения дела суд установил, что перед отправкой в Екатеринбург щенок прошел ветеринарный контроль и недостатки не были выявлены. При покупке женщина не предъявляла особых требований к щенку, кроме породы, пола и окраса. Несоответствие щенка по росту по классификации пород собак FCI не свидетельствует об иной породе щенка, поскольку FCI-стандарт № 97/17.01.2013 устанавливает и иные признаки отнесения к определенной породе собак. «Как видно из переписки сторон, щенок приобретался истцом для личного использования, а не для участия в выставках, а потому превышение роста, «залом хвоста» и наличие черных пигментных пятен не влияют на использование щенка по тому назначению, для которого приобреталось животное», – посчитали в суде и отказали в удовлетворении исковых требований.

Истец обжаловала решение в Свердловском областном суде, но безуспешно.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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