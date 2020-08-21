Больше 150 студентов УГМУ получат деньги за работу в «красных» зонах

Студенты Уральского государственного медицинского университета, которые работают или работали в «красных» зонах ковидных госпиталей, получат за это материальное поощрение. Об этом «Новому Дню» рассказала ректор УГМУ Ольга Ковтун. По ее словам, списки уже представлены в минздрав Свердловской области. Сколько заплатят студентам, пока неизвестно.

«По нашим официальным данным, в красных зонах работает более 170 человек, а вообще было привлечено 580 студентов и 220 ординаторов к работе [по борьбе с коронавирусом]. Это мы делали срез на май-июнь, возможно, сейчас больше. Часть из них поступает в ординатуру, получают дополнительные баллы за то, что работали в ковидной зоне», – сказала собеседница «Нового Дня».

По ее словам, несколько студентов переболели коронавирусом, но, несмотря на то, что некоторые живут в общежитии вуза, распространения удалось избежать – зараженных тут же изолировали и госпитализировали.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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