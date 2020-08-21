Клиенты «Сбербанка» пожаловались на временный сбой мобильного приложения (СКРИНЫ)

В мобильном приложении «Сбербанка» возник временный сбой. Клиенты банка жалуются, что они не могут зайти в свой аккаунт со смартфона и расплатиться за покупки онлайн. Программа выдает ошибку и предлагает повторить попытку позже.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», перебои в «Сбербанк Онлайн» продлились около получаса. Затем работа приложения была восстановлена.

«Сегодня по техническим причинам ряд клиентов могли столкнуться с незначительными затруднениями при входе и проведении ряда операций в «Сбербанк Онлайн», а также проведении операций в устройствах самообслуживания. На текущий момент все системы банка работают в штатном режиме. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», – прокомментировали РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского банка «Сбербанк».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 21.08.20

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