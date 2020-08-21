На мокрой трассе в ДТП погибли четыре человека, еще четверо в больнице (ФОТО)

На трассе Екатеринбург – Курган сегодня днем случилось ДТП, в котором погибли четыре человека. Авария произошла на 103-м километре. По предварительным данным, водитель Huyndai неправильно выбрал скорость, машину занесло на мокрой дороге и выбросило на встречную полосу – на движущийся Peugeot.

В автомобиле Huyndai находилась семья, погибли водитель и пассажирка, а ребенок, ехавший на заднем сиденье, получил травмы. Он госпитализирован. Малышу примерно 2-3 года. В Peugeot тоже была семья, возвращавшаяся с отдыха из Екатеринбурга, погибли две пассажирки. Водитель и два других пассажира – дети 9 и 4 лет – госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

«На месте ДТП сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия, устанавливают личности пострадавших и погибших. Движение на данном участке не затруднено», – уточнили в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.

На место аварии выехал начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Алексей Кисляков.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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