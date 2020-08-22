В Свердловской области от Covid-19 скончались уже более 400 человек

За последние сутки в Свердловской области от коронавируса нового типа скончались еще 7 человек. Таким образом, общее число жертв пандемии в регионе достигло 403. Об этом «Новому Дню» сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с Covid-19.

По числу новых зарегистрированных случаев Средний Урал остается на 7-й строчке. За последние сутки диагноз подтвердился у 121 человека, общее число заболевших с начала пандемии – 24 226.

В региональном оперштабе уточняют, что диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+39), Асбеста, Артемовского, Арамильского городского округа, Белоярского, Березовского, Верхней Пышмы, Волчанска, Верхней Туры, Горноуральского городского округа, Ирбита, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Красноуральска, Красноуфимского района, Кировграда, Краснотурьинска, Камышлова, Карпинска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижней Салды, Невьянска, Полевского, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Среднеуральска, Сухого Лога, Серова.

Состояние 79 госпитализированных оценивается как тяжелое, 77 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 42 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 215. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Выписаны из больниц – 60 пациентов, общее число выздоровевших – 19 443 человека.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 22.08.20

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