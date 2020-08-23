Ночью водитель переехал лежащего на дороге человека

Сегодня около 03:30 в Слободском переулке у дома № 45/1 водитель «Фольксваген Поло» переехал лежащего на дороге человека. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГИБДД, автомобилем «Фольскваген Поло» управлял 45-летний мужчина с 20-летним водительским стажем. По его словам, проезжая по переулку, в свете фар встречного автомобиля он неожиданно увидел лежащего на дороге человека. Избежать наезда не удалось. «Наезд произошел на неосвещенном участке дороги, пешеход был одет в одежду темного цвета», – добавили в ГИБДД Екатеринбурга.

На место происшествия выезжали сотрудники ГИБДД и следователь ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области. Личность погибшего устанавливают.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 23.08.20

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