Приставы арестовали смарт-часы уральца, чтобы заставить заплатить долг

В Каменске-Уральском приставы арестовали смарт-часы должника. Мужчина 2000 года рождения попался на вождении автомобиля без прав, он должен был заплатить 10 тысяч рублей, но в срок этого не сделал.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области, для начала приставы наложили взыскание на банковские счета должника, но результата это не дало. Тогда судебный пристав-исполнитель наложил арест на имущество парня, а точнее – на смарт-часы. И после этого мужчина погасил задолженность: выплатил 10 тысяч штрафа и тысячу рублей исполнительского сбора. Исполнительное производство окончено в связи с фактическим исполнением.

Каменск-Уральский, Людмила Прокофьева

Каменск-Уральский. Другие новости 24.08.20

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