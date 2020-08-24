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Понедельник, 24 августа 2020, 10:54 мск

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Лось выбежал на иномарку, водитель погиб (ФОТО)

Фото УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Сегодня ночью на 327 км автодороги Пермь – Екатеринбург из леса выбежал лось и столкнулся с ехавшим по трассе автомобилем Volkswagen Polo. Водитель погиб, животное – тоже.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД, ДТП случилось около 01:05 ночи. За рулем иномарки был 44-летний житель Ревды, машина была взята в аренду. Ранее водитель неоднократно привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Сотрудники ГИБДД не исключают, что он и в этот раз превысил скорость.

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