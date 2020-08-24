В Свердловской области 73-летний мужчина пять лет подряд сдает ЕГЭ

В Свердловской области появился фанат единого государственного экзамена. 73-летний мужчина в этом году сдавал ЕГЭ пятый раз подряд. Если в прошлые годы он выбирал несколько предметов, то в этом написал лишь обществознание.

«Мы специально не смотрим в списках заявлений на ЕГЭ лиц пенсионного возраста. Но могу сказать, что у нас есть традиционный участник старшего возраста. Он каждый год регистрируется на экзамены и обязательно приходит. В этом году тоже он был. Но эти случаи единичные», – рассказала на пресс-конференции в ТАСС начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования министерства образования и молодежной политики Свердловской области Татьяна Умнова.

Она уточнила, что мужчине уже 73 года, и он сдает ЕГЭ пять лет подряд. В прошлые годы фанат экзаменов выбирал несколько предметов из списка. В этом ограничился только обществознанием. Результаты в министерстве не раскрыли.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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