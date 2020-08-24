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Понедельник, 24 августа 2020, 16:31 мск

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За выходные гаишники поймали более 900 автомобилистов, выезжавших на встречную полосу

Сотрудники ГИБДД подвели итоги трехдневного рейда «Безопасная дорога», во время которого ловили любителей езды по встречной полосе. Инспекторы вели скрытное патрулирование, в том числе на аварийных участках региональных трасс.

Как сообщили в пресс-службе свердловской Госавтоинспекции, с 21 по 23 августа было выявлено около 8 тысяч различных нарушений Правил дорожного движения. Выезд на встречную полосу допустили 937 водителей. Теперь им грозят штрафы в размере 5 тысяч рублей либо лишение водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев. Еще свыше 50 аналогичных нарушений были выявлены приборами фиксации сотрудников ГИБДД. Каждый из водителей получит постановление о привлечении к ответственности уже по почте или в личный кабинет сервиса «Госуслуги.ру».

«Госавтоинспекция напоминает, что выезд на полосу встречного движения является одной из наиболее распространенных причин дорожно-транспортных происшествий с трагическими последствиями. Спешка и опасный обгон могут стоить жизни и здоровья близких людей, которые находятся с вами в автомобиле, помимо этого по вашей вине могут пострадать другие участники дорожного движения, ставшие заложниками вашего необдуманного маневра при управлении транспортным средством», – предупредили в ведомстве.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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