На пожаре в Екатеринбурге погиб мужчина, предположительно – из-за курения

Во время пожара в жилом доме на проспекте Седова в Екатеринбурге погиб мужчина 1977 г. р.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР, следователи начали проверку. Предварительно установлено, что признаков криминала нет. Возможно, погибший неосторожно обращался с огнем при курении.

В пресс-службе ГУ МЧС рассказали, что пожар начался вчера в 22:02 в квартире на первом этаже 5-этажного дома. Пожарные эвакуировали 29 человек, из них 5 человек – с помощью спасательных устройств. В тушении пожара были задействованы три единицы техники, девять человек личного состава. В 22:25 огонь был локализован, в 22:29 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 00:02.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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