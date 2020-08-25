Утром на Сибирском тракте погиб велосипедист (ФОТО)

Сегодня, 25 августа, в 7 часов утра на 14-м километре Сибирского тракта автомобиль «Мазда-6» столкнулся с велосипедом. Велосипедист погиб на месте.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГИБДД, 36-летний водитель «Мазды» с 13-летним водительским стажем ехал по Александровскому бульвару со стороны Сибирского тракта в сторону бульвара Экспо, а велосипедист неожиданно выехал справа. Водитель затормозил, но столкновения избежать не удалось. Личность и возраст погибшего устанавливается.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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