В Свердловской области открыли новый Центр лучевой терапии

В Свердловской области заработал современный Центр лучевой терапии, открытый на базе Свердловского онкодиспансера. Это лечебное учреждение – итог государственно-частного партнёрства с компанией «МедИнвестГрупп» часть проекта по созданию Центра ядерной медицины в Свердловской области.

Центр оснащен самой современной радиотерапевтической техникой, которая позволяет перейти на качественно новый уровень лечения.

«В основе радиотерапии лежит действие ионизирующего излучения на организм человека с лечебной целью, при этом воздействию радиации подвергается не только опухоль, но и здоровые окружающие ткани. Поэтому облучение должно быть максимально точным. Новые линейные ускорители позволяют не только проводить терапию более эффективно и безопасно, но и увеличить поток пациентов примерно на 30% (ежегодно на 1800 человек)», – рассказал руководитель радиотерапевтической службы Свердловского онкодиспансера Дмитрий Бенцион.

За первые три дня работы в Центре лучевой терапии лечение прошли уже 45 человек, бесплатно, по полису ОМС.

«Три современных линейных ускорителя, которыми оборудован новый Центр, позволяют проводить весь спектр лучевой терапии: от стандартной 3D-конформной, до инновационной стереотаксической радиохирургии, которая в ряде случаев может служить альтернативной открытой хирургии», – объясняет главный врач Свердловского областного онкодиспансера Владимир Елишев.

Напомним, активное переоснащение радиотерапевтической службы начали еще весной: в радиологическом корпусе онкодиспансера установили новый комплекс для радиотерапии, приобретенный в рамках нацпроекта «Здравоохранение», а к концу года планируется ввод в эксплуатацию еще одного линейного ускорителя. Ежегодно лучевую терапию в Свердловском онкодиспансере будут получать порядка семи тысяч человек.

Екатеринбург, Елена Васильева

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