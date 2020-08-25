Психологи о последствиях пандемии: «Всплеск обращений с расстройствами ожидается осенью»

Эмоциональные расстройства и неврозы из-за пандемии коронавируса могут настигнуть уральцев к середине осени. Специалисты отмечают, что сейчас уральцы стали реже обращаться за психологической помощью, так как в разгаре отпускной сезон. Но уже к концу сентября проявятся последствия карантинного стресса.

«Сейчас все немного расслабились. В июле мы наблюдали такой эффект, когда [после снятия части ограничений] люди словно стремились забыть о пандемии и жить так, словно ничего и не было. В психологии это называется феномен отрицания. Это достаточно опасно, так как если находиться в стадии отрицания долго, потом может качнуть в сторону сильной тревоги. Поэтому важно сохранять бдительность», – рассказала на пресс-конференции психолог Надежда Сафьян, основатель волонтерского проекта скорой психологической помощи «Мы рядом 2020». По ее словам, психологические расстройства возникают не в период острого стресса, а после него. Поэтому психологи ожидают всплеск обращений именно осенью, когда к переживаниям из-за ситуации с Covid-19 прибавится еще и сезонная депрессия.

Проект «Мы рядом», объединяющий более 60 психологов со всей России, помогает людям справиться с тревожными состояниями и пережить эмоциональный стресс. Он появился в конце марта как реакция на пандемию и введенный властями режим самоизоляции. За пять месяцев работы психологи приняли 700 заявок и провели более 1,5 тысяч онлайн-консультаций. В августе в рамках проекта в 10 российских городах открылись «телефоны доверия», по которым любой желающий может получить бесплатную психологическую помощь.

«Каждая заявка оценивается по сложности, и с ней работает именно тот специалист, который уверен, что может помочь человеку. Не менее 300 обращений поступило к нам на линию экстренной помощи, которая работает в формате 24/7. Там рассматриваются острые ситуации, когда люди сталкиваются с горем, с тяжелым стрессом», – рассказала куратор проекта Дина Амусина.

По ее словам, чаще всего к ним обращались женщины в возрасте от 35 до 45 лет, но также психологи проекта работали с подростками, пожилыми людьми, семейными парами, которые испытывали трудности в отношениях в период самоизоляции.

«Если говорить по тематике обращений, то больше всего поступало заявок из-за переживаний, связанных с коронавирусом и вынужденной изоляцией. Также люди испытывали стресс из-за семейных ссор, трудностей с детьми, потери работы, финансовых проблем. В июле на 30% увеличилось число обращений из-за потери близких. Эмоциональное состояние обратившихся – отчаяние, тревога, растерянность, бессилие, горе, апатия и одиночество. Были и суицидальные настроения», – отметила Дина Амусина.

Надежда Сафьян подчеркнула, что несколько консультаций психолога помогают человеку не скатиться в депрессию и найти верное решение. Поскольку осенью ожидается новый поток обращений, то волонтерский проект психологической помощи будет развиваться и дальше.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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