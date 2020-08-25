Преступник переоделся в одежду убитой им однокурсницы, чтобы снять деньги с ее карты

В Красноуфимске раскрыто жестокое и циничное преступление: мужчина 1986 г. р. убил и ограбил свою однокурсницу.

Как сообщили «Новому Дню» в СУ СКР, убийство было совершено днем 21 августа 2020 года в Красноуфимске. Тело молодой женщины 1989 г.р. с рублеными ранами головы и шеи было найдено в ее квартире. Благодаря сотрудничеству следователей СКР и сыщиков уголовного розыска по горячим следам был задержан подозреваемый, который признал вину, показав, что убийство было совершено им из корысти.

С убитой обвиняемый учился в одном вузе. Недавно он узнал, что женщина планирует купить машину, и у нее дома есть крупная сумма. Поскольку у него накопилось много долгов в результате обращения в организации микрозаймов, мужчина решил пойти на убийство. Он приехал к знакомой с топором и зарубил ее. С места преступления он похитил ноубтук, телефон и банковскую карту, с которой впоследствии снял 230 тысяч рублей.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что для того, чтобы снять в банкомате деньги с похищенной у жертвы банковской карты, обвиняемый надевал шапку и плащ жертвы.

Похищенное имущество сыщикам частично удалось найти, так же, как и предполагаемое орудие убийства – топор. Обвиняемый заключен под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Красноуфимск, Елена Владимирова

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