В Харитоновском парке оживят полотна известных художников и создадут зеркального человека (ФОТО)

5 сентября в Харитоновском парке пройдет большой городской пленэр. В укромных уголках старинной усадьбы оживут картины известных художников, а также появятся арт-инсталляции из зеркал, в том числе – зеркальный человек. И, конечно, на пленэр ждут всех, кто хочет научиться рисовать в самых разных техниках, либо улучшить свое мастерство и получить советы у профессионалов.

Большой городской пленэр пройдет в Екатеринбурге уже в пятый раз. 5 сентября с 12 до 18 часов всех ждут в Харитоновском парке. Здесь развернут четыре шатра, внутри которых будут идти мастер-классы по разным видам изобразительного искусства и лекции. Пока что программа еще не сформирована окончательно, но уже известно, что можно будет научиться расписывать модные сегодня сумки-шоперы, а в качестве спикеров выступят преподаватели УрФУ и деятели культуры города. Как и в прошлые годы, ожидаются живые выступления музыкантов.

Организатором мероприятия выступает департамент искусствоведения, культурологии и дизайна УрФУ. И каждый год студенты готовят к пленэру необычные инсталляции и арт-объекты. Как рассказали в департаменте, на этот раз в парке установят зеркальные скульптуры, повесят 20 диско-шаров и сделают зеркального человека. Кроме того, как и в прошлые годы, будут «ожившие» картины. Впервые этот театрально-художественный перформанс студенты представили в 2018 году. Тогда в парке можно было увидеть «Охотников на привале» Василия Перова, травивших байки, грациозных «Голубых танцовщиц» Эдгара Дега и прекрасную «Купчиху за чаем» Бориса Кустодиева, наслаждающуюся неспешной трапезой. В этот раз для гостей пленэра также оживут картины трех известных художников. Их имена и названия полотен организаторы обещают раскрыть в самое ближайшее время.

«Ежегодно к основной программе, посвященной живописи, рисунку, истории изобразительного искусства, мы добавляем форматы, связанные с другими видами искусств: театром, поэзией, музыкой. В этом году мы хотим соединить несколько жанров в музыкально-поэтической импровизации. Вместе с проектом «Ожившие картины» это будут главные зрелищные действа пленэра, – рассказала директор департамента искусствоведения, культурологии и дизайна УрФУ Виктория Деменова. – Кроме того, в парке появятся арт-объекты, выполненные из зеркал. Тема зеркала многогранна: отражения, зеркальные блики и даже солнечные зайчики побуждают нас размышлять на самые разные темы: о детстве и первых открытиях, о том, как мы видим мир и каким мир видит нас, о том, что остается, отражается у нас за спиной: прошедшая жизнь, накопленный опыт. Можно будет пофилософствовать, ну и, конечно, сделать необычные фотографии».

Организаторы подчеркивают: вход в парк, на мероприятие, участие в мастер-классах, присутствие на лекциях – бесплатные. Подробная программа будет объявлена в ближайшие дни в соцсетях Большого пленэра.

Фото департамента искусствоведения, культурологии и дизайна УрФУ

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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