Ивачев: фракция КПРФ не вносила законопроект о возвращении мэрских выборов

Секретарь свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев опроверг информацию о том, что коммунисты вносили в региональное заксобрание законопроект о возвращении прямых мэрских выборов. В беседе с корреспондентом РИА «Новый День» он пояснил, что такой документ действительно разрабатывали во фракции, но он будет обнародован позднее.

«Мы планировали осенью внести законопроект, и сделаем это. Но когда – решим чуть позже, исходя из ситуации. Мы хотим действовать так, чтобы это было не во вред идее прямых выборов и чтобы с максимальной долей вероятности привело к положительному результату», – заявил Ивачев. Он также добавил, что видит недостатки законопроекта «Народной инициативы», но не готов прогнозировать перспективы его рассмотрения в свердловском парламенте.

«Такие законопроекты (о возвращении прямых выборов мэров – прим. ред.) неоднократно рассматривались в стенах заксо. Я вижу и понимаю, за что зацепятся единороссы, чтобы отклонить их законопроект. Наш проект, который мы будем вносить, отличается тем, что функции мэра прописаны. Мы не изымаем из закона фразу, что мэр возглавляет администрацию. Но еще раз повторю, у нас не стоит задачи мешать общему делу», – отметил собеседник агентства.

Активисты «Народной инициативы» также отреагировали на новость о возможном соперничестве с законопроектом коммунистов. «Когда мы обращались к ним за поддержкой, они этого почему-то не сделали. А теперь в своей версии еще и вычеркнули другие города области. Жители Нижнего Тагила, Верхней Пышмы, Североуральска, Ивделя, Краснотурьинска и вообще всех городов и районов области полноправно участвуют в «Народной инициативе», их голос должен быть услышан. Если нашей общей целью является возвращение прямых выборов сильных глав муниципалитетов – то нужно объединяться! 82% екатеринбуржцев поддерживают прямые выборы глав городов, так может уже собраться с мыслями и оформить грамотное предложение, удовлетворяющее всех? Ждем предложений от всех фракций заксо», – говорится в заявлении общественников.

Напомним, волонтеры «Народной инициативы» вчера собрали необходимые 10 тысяч подписей горожан для поддержки своего законопроекта о возвращении мэрских выборов. Если подписные листы будут признаны подлинными, свердловские депутаты рассмотрят инициативу. В данный момент активисты продолжают собирать подписи, чтобы сделать запас.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 25.08.20

Облсуд отменил приговор полицейским, издевавшимся над подростками. / Под Кировградом двое детей получили тяжелые травмы из-за пьяного отца на мотоцикле (ФОТО). / Эксперт об омских медиках, лечивших Навального: «Врач в России – это практически чиновник». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»