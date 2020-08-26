Ночью из горящего дома эвакуировались 50 жильцов

Поздно вечером из горящего дома на улице 8 Марта в Екатеринбурге самостоятельно спаслись 50 человек, в том числе трое детей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, сигнал о пожаре поступил в 23:18. В квартире на четвертом этаже 17-этажного дома горели домашние вещи. Большинство жильцов выбежали из дома еще до прибытия пожарных, звеном газодымозащитной службы в масках «Самоспасатель» по лестничным маршам спасены три человека. Пострадавших нет.

В тушении пожара была задействованы 4 единицы техники, 12 человек личного состава. В 23:30 огонь локализован, в 23:35 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 00:31.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 26.08.20

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