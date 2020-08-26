В Березовском 92-летняя пенсионерка отсудила у магазина 180 тысяч рублей за удар автоматической дверью

Березовский городской суд обязал торговую сеть ООО «Агроторг» (магазины «Пятерочка») выплатить престарелой покупательнице компенсацию морального вреда за получение тяжелой травмы.

Инцидент произошел в ноябре 2019 года в магазине на улице Театральной. Пенсионерка на входе получила удар створкой автоматической двери из-за того, что раздвижной механизм работал некорректно. От удара 92-летняя женщина упала, в результате чего получила перелом шейки бедра и закрытую черепно-мозговую травму. Из-за травмы теперь она не может самостоятельно передвигаться.

Пенсионерка пожаловалась в прокуратуру, и надзорный орган в защиту ее интересов подал иск в суд на торговую сеть. Городской суд удовлетворил требования прокурора. В пользу женщины с «Агроторга» взысканы 30 тысяч рублей, затраченные на лечение заявительницы, и 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Судебный акт еще не вступил в силу.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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