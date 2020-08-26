российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 26 августа 2020, 09:39 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

В Березовском 92-летняя пенсионерка отсудила у магазина 180 тысяч рублей за удар автоматической дверью

Фото из архива

Березовский городской суд обязал торговую сеть ООО «Агроторг» (магазины «Пятерочка») выплатить престарелой покупательнице компенсацию морального вреда за получение тяжелой травмы.

Инцидент произошел в ноябре 2019 года в магазине на улице Театральной. Пенсионерка на входе получила удар створкой автоматической двери из-за того, что раздвижной механизм работал некорректно. От удара 92-летняя женщина упала, в результате чего получила перелом шейки бедра и закрытую черепно-мозговую травму. Из-за травмы теперь она не может самостоятельно передвигаться.

Пенсионерка пожаловалась в прокуратуру, и надзорный орган в защиту ее интересов подал иск в суд на торговую сеть. Городской суд удовлетворил требования прокурора. В пользу женщины с «Агроторга» взысканы 30 тысяч рублей, затраченные на лечение заявительницы, и 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Судебный акт еще не вступил в силу.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 26.08.20

В облсуде обжалуют приговор по делу об обрушении крыши ЗиКа с четырьмя погибшими. / В Екатеринбурге перекресток Чкалова – Краснолесья снова залило фекалиями из канализации. / Ночью из горящего дома эвакуировались 50 жильцов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,