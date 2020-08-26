День народов Среднего Урала отметят онлайн

День народов Среднего Урала отмечается в Екатеринбурге в первое воскресенье сентября. В этом году из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции в администрации города решили провести его в онлайн-формате.

«В плане мероприятий – просмотр фильмов о самобытности народов Урала, виртуальные путешествия в историю, мастер-классы ремесел народов, цикл информационно-познавательных программ в онлайн-формате и многие другие мероприятия, направленные на популяризацию национальных, культурных, исторических ценностей и традиций народов, проживающих в уральской столице», – рассказала начальник департамента общественных связей администрации Екатеринбурга Марина Леонова.

День народов Среднего Урала пройдет 6 сентября. Учреждения культуры, музеи, библиотеки, а также школы и детские сады подготовили мероприятия, посвященные развитию и сохранению межнациональных отношений.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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