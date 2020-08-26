Прокуратура грозит штрафом художнице за пост в соцсетях 11-летней давности

Художница из Екатеринбурга Полина Гузеева неожиданно для себя стала «распространителем экстремистских материалов». Как рассказала девушка, в 2009 году она на своей странице во «ВКонтакте» сохранила в видеозаписях клип музыкальной группы Alai Oli «Зачем ты под черного легла». В 2016 году песня была признана экстремисткой и попала в список запрещенных материалов. На этом основании против екатеринбурженки возбуждено административное дело по статье 20.29 КоАП РФ.

По словам Полины, ее вызвали в полицию, когда она находилась в родном Кургане. Оперуполномоченный предложил ей написать объяснительную записку по образцу. В нем говорилось, что она согласна с тем, что материал экстремистский и обязуется удалить его со своей страницы. Девушка подписала документ и выполнила требование правоохранительных органов, посчитав, что на этом вопрос закрыт. Но на прошлой неделе ей позвонили уже из прокуратуры и сообщили о возбуждении дела. Теперь художнице грозит штраф от 1 до 3 тысяч рублей. «Когда будет суд, я не знаю. В прокуратуре сказали, что перезвонят», – рассказала «Новому Дню» Полина.

Вокалистка группы Alai Oli Ольга Маркес уже высказалась, что готова выступить в суде при рассмотрении административного дела художницы.

«Я готова выступить в суде, чтобы объяснить, что песня – не расистская, наоборот, высмеивающая расизм. Если органы этого не поняли и признали песню экстремистской, никого не оповестив – как это вообще? Легальный способ судить людей ни за что?», – отметила певица в интервью издания It's My City.

По словам Ольги, к ее группе никаких претензий со стороны правоохранительных органов не было. Но силовики регулярно проверяют, чтобы песня, признанная экстремисткой, не исполнялась на концертах.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 26.08.20

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