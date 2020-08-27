В Нижнем Тагиле ограбили бутик Elena Furs: воры вынесли сейф и 107 шуб (ФОТО)

В Нижнем Тагиле из бутика меховых изделий украли 107 шуб и сейф с деньгами. Возбуждено уголовное дело о краже, совершенной с причинением материального ущерба в крупном размере.

Как сообщил «Новому Дню» глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, сигнализация в магазине Elena Furs по улице Вязовская, 3, сработала около пяти часов утра 24 августа. Сначала на место выехали сотрудники ЧОП, но не обнаружили следов проникновения, поэтому вызвали полицию и хозяина магазина.

«Двери магазина с главного и служебного входа были заперты изнутри, поэтому хозяину пришлось дать разрешение разбить стекло, чтобы получить доступ внутрь. Прибывшая следственно-оперативная группа МВД при осмотре залов обнаружила пустые манекены и разбросанные по полу вешалки. Специальные датчики воры закрыли носками. Охотники за шубами, вероятнее всего, проникли на объект из подъезда через подвальное помещение, дверь которого оказалась отжатой. Добычей воров стали самые дорогие экземпляры женских меховых изделий на сумму 22 миллиона рублей. Это пальто и полупальто из норки и соболя, а также один жакет из меха куницы. Кроме одежды похитители унесли металлический сейф с денежными средствами. Общий предварительный ущерб превысил 23 миллиона рублей. Раскрытие резонансной кражи взял на личный контроль начальник МУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров», – рассказал полковник Горелых.

Сейчас полиция проверяет на причастность к преступлению граждан, ранее судимых за аналогичные преступления, и так называемых гастролеров. Кроме того, сыщики опрашивают жителей соседних домов на предмет установления возможных свидетелей и очевидцев, уточняют у персонала, кто и как закрывал магазин, у кого были ключи. Полковник Горелых призвал всех, кто располагает сведениями об обстоятельствах кражи или о гражданах, которые будут предлагать купить шубы по сниженным ценам, сообщить об этом, в том числе анонимно, по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД России по Свердловской области: 8(343) 358-71-61 или в дежурную часть полиции Нижнего Тагила: (3435) 47-70-02.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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