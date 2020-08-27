На Средний Урал в последние дни лета придет жара

Последние выходные лета порадуют уральцев теплом. По прогнозу метеорологов, до конца рабочей недели дневная температура составит 23-27 градуса выше нуля, ночью будет прохладно – от +11 до +16 ºС. В Свердловской области в отдельных районах возможны кратковременные дожди, в Екатеринбурге будет облачно, но без существенных осадков.

Самым жарким днем станет суббота: температура поднимется до 27-29 градусов тепла, будет дуть южный ветер, а небо прояснится от облаков. В воскресенье в Екатеринбурге ожидается гроза, после чего наступит небольшое похолодание. С 1 сентября в уральской столице зарядят дожди.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 27.08.20

Екатеринбуржцы продолжают жаловаться на задержку документов в Росреестре – проблему обещали решить. / В Кушве эвакуировали 175 рабочих из задымленной шахты. / США вводит санкции против НИИ из екатеринбургского военного городка. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»