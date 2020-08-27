Бомжи-убийцы избили и бросили в воду свидетеля, но он выбрался и донес на них (ФОТО)

В Серове предъявлено обвинение двум ранее судимым бездомным, которые, по версии следствия, забили до смерти одного своего знакомого и чуть не убили второго, который был свидетелем первой расправы.

Как сообщил «Новому Дню» и.о. руководителя Серовского межрайонного СО СКР по Свердловской области Константин Рагозин, преступление было совершено днем 11 августа около заброшенных гаражей на улице Народной в Серове. Четверо мужчин выпивали, потом возник конфликт, в ходе которого обвиняемые до смерти забили одного из собутыльников. Тело сообщники сожгли, а останки сбросили в овраг.

Четвертый участник событий, 1986 г. р., заявил им, что не собирается брать грех на душу и сообщит о преступлении в полицию. Тогда злоумышленники решили избавиться от ненужного свидетеля. Вдвоем они избили его и сбросили в овощную яму гаража, заполненную водой. По счастливой случайности избитый пришел в сознание, но не подавал признаков жизни, пока убийцы не ушли с места преступления. Выживший обратился в полицию, подозреваемых арестовали.

Начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых уточнил, что оба подозреваемых – бездомные, один ранее был судим за кражи, второй – за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. То, что второй потерпевший выжил, Валерий Горелых назвал чудом.

Серов, Елена Владимирова

Серов. Другие новости 27.08.20

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