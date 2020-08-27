Россельхознадзор оправдал екатеринбургское предприятие, заподозренное в поставке зараженного мяса в Башкирию

Заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Свердловской области Наталья Банникова сообщила об итогах проверки екатеринбургского предприятия «Агросервис ЕКБ», в чьих поставках недавно было обнаружено зараженное мясо. Речь идет о партии замороженной говядины, которая поступила в социальные учреждения Башкирии. Во время ревизии продукции выяснилось, что в мясе есть возбудитель листериоза – опасной для человека инфекции.

По словам Натальи Банниковой, в системе ветеринарной сертификации «Меркурий» удалось проследить всю цепочку поставки этой партии мяса из Екатеринбурга в Башкортостан.

«С нашего предприятия продукция ушла в Башкирию 18 июня, со сроком годности охлажденного мяса 18 июня. То есть екатеринбургское предприятие отправило безопасную продукцию. На территории другого региона мясо поставляли другие компании. На каком этапе и где возможно произошла контаминация мяса, сейчас выясняют территориальные управления Россельхознадзора по Башкирии», – рассказала спикер на пресс-конференции, отвечая на вопрос «Нового Дня».

Наталья Банникова также отметила, что сейчас в электронной системе «Меркурий» зарегистрировано почти 50 тысяч хозяйствующих субъектов из Свердловской области, из которых 19,5 тысячи подлежат постоянному контролю. Только за 7 месяцев 2020 года в «Меркурий» было занесено порядка 85 миллионов сопроводительных ветеринарных документов. Всего с начала этого года выявлено 1 392 нарушения: чаще всего это продажа мясной и молочной продукции без ветеринарно-санитарной экспертизы, нарушение температурного режима при перевозке и штрафы за выписку ветеринарных документов на продукцию с истекшим сроком годности.

«С помощью системы «Меркурий» выявляются сложные схемы, каким путем идет продукция. Например, мы можем видеть, как на одно предприятие заходит 1,5 тонны сырого молока, а затем через сложные схемы это же предприятие выпускает 150 тонн сливочного масла. В Свердловской области работает более 34 тысяч подтвержденных площадок (предприятий-производителей, – прим. ред.). В процессе работы выявлялись и фантомные площадки, на которые на самом деле не заходила продукция. При детальном изучении этих схем информация направляется в правоохранительные органы», – рассказала Наталья Банникова.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 27.08.20

На Среднем Урале от коронавируса скончались еще три человека. / Сборщика подписей за прямые выборы мэров оштрафовали на 10 тысяч рублей. / Бомжи-убийцы избили и бросили в воду свидетеля, но он выбрался и донес на них (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»