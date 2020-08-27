Лес, картофель и майонез: что экспортирует Свердловская область

Представители регионального управления Роспотребнадзора рассказали, что чаще всего экспортирует Свердловская область.

По словам замруководителя ведомства Светланы Тереховой, курирующей фитосанитарный контроль, регион поставляет товары в 27 стран, но самыми крупными покупателями являются Узбекистан и Китай. В эти страны Средний Урал экспортирует в основном картофель и лесопродукцию.

Что касается продуктового импорта, то Свердловская область получает овощи из 21 государства, крупными поставщиками являются все те же Китай и Узбекистан, а также Турция, Сербия и страны Таможенного союза – Белоруссия, Армения, Киргизия и Казахстан.

Замруководителя регионального Россельхознадзора Наталья Банникова, отвечающая за ветеринарный надзор, рассказала, что на экспорт из Свердловской области активно идут яйца и суточные цыплята. Также региональные предприятия экспортируют мед, мороженое, растительное масло и майонез.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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