На парковке рядом с цирком вспыхнули пары бензина в автомобиле (ФОТО)

Сегодня днем на улице Народной Воли в центре Екатеринбурга едва не загорелся автомобиль. Когда водитель сел в припаркованную машину и завел двигатель, произошла вспышка скопившихся паров бензина. Утечка была из пластиковой канистры, которая находилась в багажнике, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Вспышка повредила обшивку багажника и деформировала кузов автомобиля. Водитель получил ожоги, он направлен в больницу для осмотра.

В пресс-службе ведомства «Новому Дню» уточнили, что мужчина получил незначительные травмы, угрозы для его жизни нет. К месту происшествия выезжали две пожарные машины, но никаких спасательных работ не понадобилось.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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