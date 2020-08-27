На парковке рядом с цирком вспыхнули пары бензина в автомобиле (ФОТО)

Сегодня днем на улице Народной Воли в центре Екатеринбурга едва не загорелся автомобиль. Когда водитель сел в припаркованную машину и завел двигатель, произошла вспышка скопившихся паров бензина. Утечка была из пластиковой канистры, которая находилась в багажнике, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Вспышка повредила обшивку багажника и деформировала кузов автомобиля. Водитель получил ожоги, он направлен в больницу для осмотра.
В пресс-службе ведомства «Новому Дню» уточнили, что мужчина получил незначительные травмы, угрозы для его жизни нет. К месту происшествия выезжали две пожарные машины, но никаких спасательных работ не понадобилось.
Екатеринбург, Валентина Ярославцева
Екатеринбург. Другие новости 27.08.20
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