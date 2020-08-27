В Екатеринбурге водитель сбил четырех детей на пешеходном переходе (ФОТО)

В Кольцово четверо детей попали под колеса автомобиля на дороге, где сделали ремонт, но не нанесли разметку.

Авария произошла сегодня на улице Бахчиванджи, 16, где идет ремонт по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». Четверо детей переходили дорогу по пешеходному переходу, 14-летний мальчик вел к бабушке своих сестер 7 и 9 лет и четырехлетнего брата. Ребята переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда их сбил «Рено Сандеро».

У самого младшего ребенка врачи диагностировали тупую травму живота, у 9-летней девочки – перелом костей голени и стопы.

Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, за рулем машины находился 58-летний мужчина, которого за шесть лет его стажа 11 раз привлекали за нарушение ПДД, в основном за превышение скорости. На этом участке дороги максимальная разрешенная скорость была ограничена 20 км/ч, водитель пояснил, что ехал на скорости порядка 60 км/ч, его ослепило солнце, а из-за ремонта он не понял, что подъезжает к пешеходному переходу. Отметим, знаки, предупреждающие об искусственных неровностях на дороге есть, но сами «лежачие полицейские» не установлены, видимо, поэтому водитель и не стал снижать скорость.

«В настоящее время подрядной организации указано на незамедлительное нанесение горизонтальной дорожной разметки в соответствии с проектной документацией и обустройство участка дороги искусственными дорожными неровностями на подходе к пешеходному переходу», – сообщили в УГИБДД по Свердловской области. В пресс-службе прокуратуры по Свердловской области заявили о проведении проверки и в отношении водителя, и соблюдения законодательства при организации дорожного движения на этом участке дороги.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 27.08.20

На парковке рядом с цирком вспыхнули пары бензина в автомобиле (ФОТО). / В трех свердловских городах возобновлены довыборы, отложенные из-за пандемии. / В Артёмовском начали искать нового мэра. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»