Вице-губернатор Павел Креков: «Иностранные студенты до конца года будут на дистанционном обучении»

Уральские вузы предложат иностранным студентам продолжить обучение в дистанционном режиме до конца 2020 года. Такое решение принял свердловский оперативный штаб после консультаций с ректорами университетов.

Те иностранцы, которые все-таки захотят вернуться в Екатеринбург, будут обязаны две недели провести в обсерваторах за свой счет. Об этом сообщил вице-губернатор Павел Креков по итогам заседания штаба. Он подчеркнул, что речь идет о приезжих иностранных студентах. На время пандемии в Екатеринбурге остались порядка 3 тысячи иностранцев, и они приступят к учебе в обычном режиме.

«Я думаю, что система дистанционного обучения уже отработана. Поэтому иностранным студентам будет спокойнее до января посидеть дома. У нас много студентов из Китая, они очень организованные и дисциплинированные. Также много студентов из Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана – это как раз те страны, где сейчас полыхает ковид», – отметил Креков на брифинге.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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