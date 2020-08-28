Синоптики предупредили о смоге в Свердловской области

В Свердловской области действует предупреждение об атмосферном загрязнении. До вечера 29 августа продержится смог, вредные примеси в воздухе из-за отсутствия ветра не рассеиваются.

Добавим, в последние дни лета в область вернулась теплая и солнечная погода. Как сообщила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко, в ближайшее время глубокие циклоны будут обходить Уральский регион стороной, будет тепло. Кратковременные дожди возможны в ближайшие дни в северных районах Свердловской области и в соседнем Пермском крае. На Южном Урале (Челябинская, Курганская области) удержится сухая и очень теплая для предосеннего времени погода. До 1 сентября будет тепло, середина и вторая половина следующей недели станет прохладной: ожидается понижение температуры на 6-8 градусов.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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