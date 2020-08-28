Общее число заболевших Covid-19 в Свердловской области приблизилось к 25 тысячам

За последние сутки в Свердловской области выявлен 121 случай заражения коронавирусом нового типа. Общее число заболевших с начала пандемии составило 24 960 человек. Об этом «Новому Дню» сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации.

В региональном оперштабе уточнили, что диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+61), Арамильского городского округа, Артемовского, Верхней Пышмы, ЗАТО Свободный, Краснотурьинска, Первоуральска, Ревды, Рефтинского, Кушвы, Каменского района, Качканара, Среднеуральска, Ирбита, Нижнего Тагила, Полевского, Пышминского городского округа, Североуральска.

Состояние 84 госпитализированных оценивается как тяжелое, 78 из них находятся в реанимации, в том числе 40 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, лечащихся в екатеринбургской больнице № 40 и лечебных учреждениях других муниципалитетов, – 256. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

За последние сутки скончались шесть человек. Общее число умерших с коронавирусом – 441. Из больниц за сутки выписались 57 выздоровевших пациентов, всего – 19 801.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 28.08.20

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